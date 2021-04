Gavin Moore, creative director di Demon's Souls Remake, lascia Sony

Un altro nome va ad aggiungersi alla lunga lista di coloro che hanno abbandonato il Japan Studio di Sony: quello di Gavin Moore, che di recente ha ricoperto il ruolo di creative director sul remake di Demon’s Souls. Come da lui dichiarato tramite Twitter, la giornata di oggi pone fine a una collaborazione che durava da 24 anni, 18 dei quali trascorsi come parte del SIE Japan Studio. In passato, Moore aveva collaborato alla creazione di titoli come Puppeteer, Siren e The Getaway, e stando a quanto dichiarato continuerà a lavorare nell’ambito dei videogiochi.

La decisione di Gavin Moore non è un fulmine a ciel sereno: di recente, Sony ha infatti deciso di riorganizzare il suo Japan Studio, dando il via a una serie di dipartite.