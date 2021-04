Il direttore della serie Dead or Alive Yohei Shimbori lascia Koei Tecmo

Gli ultimi giorni sembrano essere periodo d’abbandoni, anche se questo non coinvolge il SIE Japan Studio. Soggetto di questa notizia è infatti Yohei Shimbori, storico direttore della serie di picchiaduro Dead or Alive, che ha annunciato tramite Twitter di aver chiuso la sua carriera presso Koei Tecmo. Dopo 16 anni al timone della serie, non è improbabile che il non brillante successo di pubblico di Dead or Alive 6 possa aver giocato un ruolo nella decisione di Yohei Shimbori, e che anche Koei Tecmo abbia deciso che fosse giunto il momento di voltare pagina.

Nel rispondere ai commenti su Twitter, in ogni caso, lo storico direttore della serie si è detto convinto che la strada per Dead or Alive non sia ancora finita qua. Possibile indizio di un settimo capitolo in programma? Staremo a vedere.