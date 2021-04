Rinviato il film di Resident Evil, arriverà a novembre

Stando a quanto riportato da Variety, pare che Sony abbia deciso di rinviare la data di lancio del film di Resident Evil, originariamente prevista per il mese di settembre. Per evitare di doversi andare a scontrare con il film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Sony avrebbe deciso di spostare l’arrivo nei cinema del film horror al 24 novembre. Vale la pena tenere a mente che questa data è valida per il mercato americano, ma possiamo aspettarci rinvii simili anche qui in Italia.

Il film, che adotterà il titolo completo di Resident Evil: Welcome to Racoon City, sarà girato da Johannes Roberts e rappresenterà un reboot dell’universo cinematografico della serie horror; ne potete trovare il cast completo qui. Ricordiamo, inoltre, che questo progetto arriverà a poca distanza dalle due serie Netflix attualmente in via di produzione.