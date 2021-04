Cloudpunk: annunciata l'espansione City of Ghosts

Chi di voi non può mai averne abbastanza dell’estetica cyberpunk sarà contento di sapere che Ion Lands intende darci un buon motivo per tornare nella città di Nivalis. Lo studio ha infatti annunciato Cloudpunk: City of Ghosts, nuovo DLC per il simulatore di Bartolini uscito ad aprile dell’anno scorso. Il trailer di presentazione dà un buono sguardo a quello che potremo aspettarci da questa espansione: tanto per cambiare, Rania è di nuovo nei guai.











Stando all’annuncio ufficiale, Cloudpunk: City of Ghosts è ambientato direttamente dopo la conclusione della storia principale, e promette di avere una campagna anche più lunga di quella del gioco base, il cui esito dipenderà dalle nostre scelte. Oltre a questo, sarà presente la personalizzazione del nostro automezzo, nuove aree, nuove personaggi e nuovi misteri da scoprire. Non è ancora stata annunciata la data di lancio di questa espansione, ma a giudicare dal trailer non dovrebbe in ogni caso essere troppo lontana.