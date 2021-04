Earth Defense Force: World Brothers arriverà in Occidente a maggio

Se avete mai giocato o visto un video di EDF ma pensato che la grafica di questa bizzarra serie di giochi avesse davvero bisogno di una svecchiata, sappiate che Yuke’s e D3PUBLISHER hanno ascoltato le vostre richieste… ma a modo loro. I due hanno infatti annunciato che Earth Defense Force: World Brothers, il capitolo voxel-based già disponibile dal dicembre 2020 in Giappone, arriverà anche sul mercato occidentale a partire dal 27 maggio. Come? Ma no, non è un pesce d’aprile, giudicate voi stessi:











Rispettando in pieno la tradizione della serie, anche Earth Defense Force: World Brothers ci vedrà impegnati a difendere il mondo da innumerevoli orde di insetti alieni, che rispediremo sul pianeta d’origine con un vasto arsenale messo a disposizione delle varie classi; e il nostro contributo sarà fondamentale per salvare la Terra, che in questo capitolo voxel-based non può essere altro che cubica (ovviamente). Wolrd Brothers supporterà il gioco online fino a quattro giocatori, e lancerà su PC, PS4 e Nintendo Switch.