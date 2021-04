Borderlands 3: torna il mini evento Show Me The Eridium

Niente scherzi, ché su Pandora le cose si fanno sul serio. Gearbox ha dato nuovamente il via al mini evento Show Me the Eridium per Borderlands 3, che aumenterà sensibilmente la quantità del prezioso minerale viola che potremo ottenere dai nemici sconfitti. In aggiunta, Crazy Earl e le macchinette di Moxxi avranno costi in eridio ridotti durante questo evento, che durerà fino all’8 aprile e ci permetterà di fare scorta in vista del nuovo raid boss in arrivo con la Director’s Cut.

In aggiunta, nello stesso giorno sbarcheranno su Borderlands anche due nuove macchinette. La prima, Crazy Earl’s Reroll, ci permetterà di sostituire gli Anointment dei nostri oggetti al costo di un po’ di eridio; per i più impreparati, ricordiamo che gli Anointement sono potenziamenti speciali che possono rendere ancora più devastante la nostra build. La seconda, invece, è la Maurice’s Black Market Vending Machine: il sauriale più amichevole di Sanctuary III ha preparato una macchinetta speciale che venderà bottino leggendario di alto livello, ma che non pensiate sia così facile accedervi. Questa macchinetta sarà infatti in una posizione diversa ogni settimana, e dovremo darci da fare per trovarla (o lasciare che Reddit faccia il lavoro al posto nostro).

Prima di chiudere, vi ricordiamo che con l’8 aprile lancerà anche il DLC Director’s Cut, che oltre a un nuovo raid boss aggiungerà a Borderlands 3 nuove side quest di Ava, le Vault Cards e le Chiavi di Diamante. Volete assicurarvi di arrivare pronti? Assicuratevi di leggere le presentazioni diffuse sul sito ufficiale.