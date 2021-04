Outriders parte bene su Steam, oltre 100 mila giocatori in contemporanea

Pubblicato nella giornata di ieri su PC e console, Outriders ha già fatto registrare un record di giocatori attivi in contemporanea su Steam, segno che lo sparatutto targato People Can Fly e Square Enix ha avuto un ottimo debutto.

Secondo la pagina delle statistiche della piattaforma digitale, infatti, Outriders si posiziona stabilmente tra i primi dieci titoli più giocati su Steam, con un picco di giocatori attivi pari a quasi 112 mila utenti. Si tratta, tra l’altro, del miglior lancio di sempre per un videogioco pubblicato da Square Enix su Steam. Per fare un paragone con un altro titolo prettamente online pubblicato dalla compagnia giapponese, Marvel’s Avengers fece registrare un picco massimo di 31 mila giocatori nella settimana di lancio, meno di un terzo dei numeri macinati da Outriders.

Condividi con gli amici Inviare