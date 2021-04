Humankind: la diplomazia al centro dell'ultimo approfondimento video

Amplitude Studios e SEGA hanno confezionato un nuovo video di approfondimento dedicato a uno dei diversi aspetti di Humankind: questa volta tocca a tutto ciò che gravita attorno alla diplomazia.











Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, il sistema diplomatico di Humankind ha lo scopo di creare storie interessanti basate sulle interazioni di un giocatore con la mappa e altri avversari. Sarà possibile sviluppare nel tempo una relazione mutevole con gli altri imperi e trovare ragioni per amarli o odiarli. Per esempio, un avversario che troppo spesso si avvicina ai confini del nostro impero potrà essere ammonito chiedendogli di smetterla immediatamente. Ci saranno anche strumenti quali trattati, scambi commerciali, reclami e richieste per influenzare i rapporti diplomatici con gli altri imperi e manipolare le relazioni con i rispettivi leader. Insomma, la diplomazia acquisisce un ruolo centrale nel prossimo strategico a turni dei creatori di Endless Space.

Tuttavia vi ricordiamo, in caso vi fosse sfuggito, che recentemente Humankind è stato rinviato al prossimo 17 agosto.