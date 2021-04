Watch Dogs: Legion, in arrivo la modalità performance su console next-gen

Pubblicato lo scorso ottobre, Watch Dogs: Legion su PS5 e Xbox Series X presenta solamente una modalità grafica che permette di giocare a risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo con Ray Tracing attivo, tuttavia Ubisoft ha in programma di pubblicare un aggiornamento per le console next-gen che abiliterà la cosiddetta modalità performance.

Intervenendo in una sessione di botta e risposta su Reddit, il producer Lathieeshe Thillainathan e l’online director JP Cambiotti hanno fatto sapere che il team sta lavorando a una modalità che permetterà di abilitare i 60 fps su console, tuttavia non si sa ancora quali impostazioni grafiche verranno sacrificate affinché ciò sia possibile. Con buona probabilità bisognerà rinunciare perlomeno al Ray Tracing, un effetto particolarmente esoso in termini di risorse, ma per tutti i dettagli sarà necessario attendere un comunicato ufficiale che annuncia anche la data di disponibilità dell’update, per il momento ancora ignota.

