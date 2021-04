The Elder Scrolls Online: ecco il trailer di gameplay di Blackwood

Bethesda e ZeniMax Online Studios hanno pubblicato il primo trailer di gameplay di Blackwood, la prossima espansione di The Elder Scrolls Online.











In Blackwood, i giocatori dovranno scoprire i piani daedrici e le macchinazioni tiranniche che consumano la regione e rintracciare i collegamenti con il principe della distruzione e suoi terribili progetti per Tamriel. La storia di questa espansione va ad approfondire la saga dei Cancelli dell’Oblivion che ci accompagnerà per tutto il 2021.

Blackwood introduce anche il nuovo sistema Companions, progettato per non far più avventurare i giocatori da soli anche in singolo. Una volta sbloccato tramite la storia principale, gli utenti potranno scegliere tra due nuovi compagni di cui sarà possibile selezionare l’equipaggiamento e le abilità da sviluppare. Da notare che ogni compagno ha la sua personalità, simpatie e antipatie e missioni uniche.

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls Online: Blackwood sarà disponibile su PC dal 1° giugno, mentre su console arriverà il successivo 8 giugno, data in cui verrà pubblicata anche l’edizione Console Enhanced per PS5 e Xbox Series X|S.