Team Ninja interessata a giochi open world e sci-fi

Il futuro di Team Ninja potrebbe passare attraverso un nuovo videogioco con una struttura open world, magari con un’ambientazione fantascientifica.

Dopo aver temporaneamente messo da parte il franchise di Nioh, lo studio giapponese che ha dato i natali alle avventure di Ryu Hayabusa e Dead or Alive non ha ancora svelato quale sarà il suo prossimo progetto, al di là della Master Collection di Ninja Gaiden che vedrà la luce a giugno. Tuttavia, in una recente intervista concessa ai taccuini di JPGamer (via GamingBolt), lo studio head Fumihiko Yasuda ha confessato che gli piacerebbe dare vita a un titolo di stampo open world.

“Non credo che in futuro sposteremo il nostro focus su un altro genere, rimarremo sempre legati agli action,” ha dichiarato Yasuda. “Ma se potessi provare qualcosa di nuovo realizzerei un videogioco open world, o magari un titolo ad ambientazione sci-fi.”

Che dire, un action fantascientifico frenetico e molto tecnico con una possibile struttura open world firmato da Team Ninja sarebbe davvero interessante da avere tra le mani, pertanto ci auguriamo che Yasuda segua questa strada per uno dei prossimi progetti del suo studio.

Condividi con gli amici Inviare