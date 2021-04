Outriders: il crossplay tra PC e console non funziona

Nonostante l’ottimo debutto, soprattutto su Steam, Outriders non è di certo esente da problemi: il più grave al momento sembra essere legato al crossplay tra PC e console, che non funziona del tutto.

La criticità è stata riconosciuta dagli stessi sviluppatori, i quali intervenendo su Reddit hanno spiegato che al momento non è possibile partecipare a partite cooperative in cui sono presenti sia i possessori del gioco su PC che giocatori console. Da notare che utenti con console diverse possono giocare tra loro, così come i possessori del gioco su Steam e su Epic Games Store possono accedere agli stessi server, ma un grave problema di desincronizzazione si presenta nel caso in cui si prova a invitare un utente che gioca su PC da console (e viceversa).

People Can Fly assicura che la risoluzione di questa criticità è in cima alle priorità del team, che spera di pubblicare un hotfix già nei prossimi giorni.

Condividi con gli amici Inviare