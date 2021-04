Platinum Games conferma che Sol Cresta esiste davvero

Nella giornata di ieri, avevamo segnalato come Platinum Games avesse presentato un trailer per Sol Cresta, titolo che già era stato adoperato dallo studio nipponico come pesce d’aprile 2020. Vista la data, non abbiamo potuto fare a meno di mostrare un filo di scettiscimo; ma, a quanto pare, lo shoot ’em up a scorrimento verticale esiste davvero. La conferma, come riportato da VGC, è arrivata da Platinum stessa.

Lo studio ha anche chiarito che Sol Cresta sarà il primo titolo della nuova serie Neo-Classics Arcade, nella quale “l’essenziale divertimento e lo spirito di giochi classici sarà adattato con tecnologie e abilità moderne.” Sembra dunque che Platinum Games intenda dedicarsi alla rivitalizzazione di vecchie IP.