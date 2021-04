Final Fantasy XIV: ecco il trailer della patch 5.5, Death Unto Dawn

Square Enix non ha certo la minima intenzione di lasciare i giocatori di Final Fantasy XIV a secco di aggiornamenti. Dopo le recenti informazioni sull’open beta della versione PS5 dell’MMO, il publisher nipponico ha da poco condiviso anche il trailer della Patch 5.5, intitolata Death Unto Dawn.











Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, sembra che Fandaniel e i Telophoroi non ne vogliano sapere nulla di una potenziale pace e stiano tramando per ricreare i Final Days. Strane torri emergono su tutto il pianeta; a quanto pare, in alcune di esse incontreremo ancora una volta 2B e alcuni volti noti di NieR: Automata. La storyline di Death Unto Dawn e la patch 5.5 lanceranno il 13 aprile; se siete curiosi di saperne di più, ecco pronta per voi la lista delle novità.