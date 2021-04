R-Type Final 2: demo disponibile, ecco il trailer

NIS America ha deciso di rendere disponibile una demo per R-Type Final 2, il suo sparatutto a scorrimento orizzontale in arrivo a partire dal 30 aprile. A differenza di quanto segnalato nel trailer dedicato, il sito ufficiale sembra riportare solo PS4, Xbox One e Nintendo Switch come piattaforme su cui è disponibile la demo, quindi la presenza del PC potrebbe essere un errore.











La versione completa di R-Type Final 2, in ogni caso, lancerà anche su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Non fatevi ingannare dalla pluridecennale storia di questa serie, però: il sistema adattivo di difficoltà assicurerà una buona esperienza sia ai piloti veterani che ai cadetti che salgono per la prima volta a bordo di un R-type.