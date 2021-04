MLB The Show 21 sarà su Xbox Game Pass dal day one

Tramite il consueto post su Xbox Wire, Microsoft ha rivelato che MLB The Show 21 sarà su Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio, previsto per il 20 aprile; ovviamente, questa offerta è valida solo per Xbox One e Xbox Series X|S, dato che il gioco non arriverà su PC. Il post chiarisce anche che sia la version Xbox One che quella next-gen saranno disponibili sul Game Pass.











Se l’arrivo di un nuovo titolo su Xbox Game Pass non è notizia particolarmente sconvolgente, che sia proprio MLB The Show 21 il soggetto di questo articolo ha dell’interessante. Il titolo sportivo è infatti sviluppato da San Diego Studio, uno sviluppatore first party di Sony Interactive Entertainment.