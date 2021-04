Pubblicato un nuovo video per Icarus, il prossimo gioco di Dean Hall

Icarus è il prossimo progetto di Dean Hall, noto per essere la mente dietro DayZ. In preparazione al reveal del gameplay, che avverà l’8 aprile a mezzanotte sul canal Twitch del gioco, Dean Hall ha pubblicato un lungo video in live action che presenta l’atmosfera e l’ambientazione di questo gioco in salsa survival.











A dispetto dell’ambientazione sci-fi, quando arriveremo per la prima volta sul pianeta Icarus non avremo tanti gingilli tecnologici con cui destreggiarci: in pieno stile survival, dovremo raccogliere le risorse necessarie per creare gli strumenti di cui abbiamo bisogno. Nodo centrale del gameplay, a quanto pare, sarà la ricerca di materiali rari sparsi per il pianeta, che avremo solo un tempo limitato per estrarre. Se per caso dovessimo perdere la navetta del ritorno, nessuno verrà a prenderci, ma se invece dovessimo riuscirci, potremo utilizzarli per sbloccare nuove tecnologie e rendere più agevoli le nostre prossime spedizioni.

Basato su componenti PvE, Icarus è un gioco che può essere affrontato in solitaria o in gruppi fino a otto giocatori, e arriverà su PC nel corso del 2021.