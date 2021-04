Resident Evil Village: pubblicato un video di gameplay su PS4 Pro

Se dopo aver visto il trailer di gameplay di Resident Evil Village vi siete chiesti come la vostra modesta ma affidabile console di vecchia generazione riuscirà a gestire tutto questo ben di Dio, buone notizie per voi. Tramite IGN, Capcom ha infatti diffuso un video di gameplay registrato su PS4 Pro che mostra il buon Ethan Winters impegnato a passeggiare per l’accogliente maniero di Lady Dimitrescu. E, a quanto pare, la console non se la cava poi troppo male.











Siamo sicuri che tutto quel liquido rosso sia solo vino uscito dalle botti. Ricordiamo che per chi volesse testare il gioco con mano propria, Resident Evil Village riceverà una demo pubblica che sarà diffusa su PC e console. Il gioco completo, invece, lancerà il 7 maggio. Progettate di giocarci su PC? Assicuratevi di controllare i requisiti hardware.