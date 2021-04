LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker rinviato

Lo sviluppatore TT Games ha comunicato tramite Twitter che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è stato rinviato. Il progetto era inizialmente previsto per la primavera 2021, ma lo studio non si sente sicuro di riuscire a completarlo entro questa finestra temporale, e per non sacrificare la qualità del gioco ha deciso di prendersi più tempo. L’annuncio non include una nuova finestra di lancio, ma TT Games promette di condividerla appena possibile.

Nel comunicato, lo studio definisce LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker “il gioco LEGO più grande e migliore di sempre”, ed è difficile non credergli. Il progetto, infatti, si propone di raccogliere tutti e nove i film di Star Wars, ripercorrendone gli eventi. Anche il numero di personaggi giocabili è a dir poco impressionante, visto che saranno più di trecento.