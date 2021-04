Outriders: People Can Fly al lavoro per risolvere i problemi ai server

Il lancio di Outriders, il looter shooter dei creatori di Painkiller, Bulletstorm e Gears of War: Judgement, è andato incontro a un ottimo successo di pubblico. Forse addirittura troppo, visto che i server ne hanno sofferto, e con loro la possibilità di accedere al gioco nelle ore di punta. Gli sviluppatori di People Can Fly non hanno mancato di chiarire come sono ben al corrente dei problemi di connessione, e di come si stiano dando da fare per cercare di risolvere questi problemi.

Stando all’account ufficiale di Outriders, i tentativi di migliorare la situazione hanno incluso anche un completo riavvio dei server, così da dare loro il tempo di riportarli in condizioni operative. I problemi di logni, in ogni caso, dovrebbero essere risolti nel corso dei prossimi giorni; per mantenervi aggiornati sulla situazione, People Can Fly suggerisce di utilizzare la pagina ufficiale dedicata allo status dei server.