Space Jam: New Legends, ecco il trailer ufficiale

Manca ancora qualche mese al ritorno del basket misto live action e animazione, ma già possiamo dare un primo sguardo a Space Jam: New Legends. WB Pictures ha infatti condiviso il trailer ufficiale del film, che vede LeBron James vivere un’epica avventura assieme ad alcune storiche icone dei cartoni animati, primo fra tutti Bugs Bunny.











Space Jam: The New Legends vedrà LeBron e il suo giovane figlio Dom intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale; per riuscire a tornare a casa sani e salvi, il cestista stringerà una salda alleanza con Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes, guidandoli alla vittoria sul campo di gioco. Nel campo avverso, si troveranno di fronte i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Ricordiamo che il film arriverà nei cinema italiani a settembre.