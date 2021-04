PlayStation Now: svelati i giochi del mese di aprile 2021

Sony ha rivelato quali saranno i videogiochi in arrivo nel catalogo del servizio PlayStation Now nel corso del mese attualmente in corso, quello di aprile 2021.

A partire da oggi, infatti, gli abbonati potranno giocare a Marvel’s Avengers, l’action RPG cooperativo di Crystal Dynamics e Square Enix dedicato ai supereroi della Casa delle Idee. Da notare che il gioco sarà presente nel catalogo fino al 5 luglio.

Sempre oggi arriva anche Borderlands 3, ultima incarnazione della saga di looter shooter targata Gearbox Software. In questo caso, il gioco rimarrà disponibile fino al 29 settembre.

Infine, l’ultima aggiunta è il survival The Long Dark, tuttavia in questo caso Sony non ha precisato la data di rimozione dal catalogo.

