Returnal: l'ultimo diario di sviluppo è dedicato alla narrazione

Housemarque ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Returnal, questa volta dedicato alla narrazione impiegata dal team finlandese per raccontare la storia della protagonista Selene e di Atropos, il pianeta in cui si ritrova misteriosamente intrappolata.











Nel video presente qui in alto, il narrative director Gregory Louden spiega che durante ogni ciclo, quindi ogni partita, il giocatore si imbatterà in eventi narrativi casuali che getteranno luce sul passato di Selene, oppure forniranno nuove informazioni sulla natura del pianeta e delle letali creature che lo abitano. Ciò significa che durante ogni ciclo di morte e rinascita verranno diffusi dei dettagli inediti con i quali andare a ricostruire gradualmente il mosaico narrativo alla base di Returnal.

Per iniziare scoprire il mistero di Returnal, però, bisognerà attendere il 30 aprile, quando il gioco farà finalmente capolino su PS5.