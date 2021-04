Save Me Mr Tako: Definitive Edition ha una data di uscita

Christophe Galati, unico sviluppatoredi Save Me Mr Tako, ha annunciato la data di uscita della Definitive Edition del suo videogioco.

Galati spiega di aver rescisso il contratto con Nicalis, il precedente publisher del gioco, e per questo il titolo è stato rimosso dalla vendita sul finire dello scorso anno. Ora, però, Save Me Mr Tako: Definitive Edition è pronto a tornare sia su PC tramite Steam che su Switch attraverso il Nintendo eShop: questo graziosissimo platform sarà infatti disponibile sulle due piattaforme dal 5 maggio.

La Definitive Edition includerà nuovi livelli di difficoltà e un ribilanciamento dell’esperienza generale, più un sistema di aiuti, contenuti aggiuntivi e la possibilità di ascoltare la colonna sonora composta da Marc-Antoine Archier direttamente in-game.

Da notare, infine, che a causa del cambio di publisher non è possibile offrire ai possessori del videogioco originale né l’upgrade gratuito alla nuova versione, né uno sconto per l’acquisto della Definitive Edition.

