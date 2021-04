Annunciato RUNNER, un nuovo arcade per PC VR e PS5 VR

Truant Pixel ha annunciato RUNNER un nuovo videogioco di stampo arcade per PC VR e per il prossimo visore per la realtà virtuale di Sony compatibile con PS5.











I giocatori prenderanno il controllo di Mina, un corriere clandistino che si ritrova inseguita dalle forze dell’ordine di Presidium, la capitale della colonia mineraria di N-351. L’unico modo che ha Mina per sfuggire agli inseguitori è saltare in sella alla sua moto e percorrere la lunga autostrada che si aggroviglia attorno al complesso coloniale, zigzagando attraverso il traffico ed eliminando orde di nemici sempre più coriacei e combattivi.

Gli sviluppatori spiegano che RUNNER si ispira ai grandi classici dell’animazione giapponese, come Akira e Ghost in the Shell, e sfrutta una colonna sonora dinamica composta da Fat Bard per permettere ai giocatori di entrare maggiormente nell’azione.

Purtroppo al momento non è stato reso noto il periodo di uscita generico del gioco; speriamo dunque di saperne di più quanto prima.