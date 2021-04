Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground lancerà a fine maggio

Gasket Games, team formato da ex veterani di Relic Entertainment, e Focus Home Interactive hanno annunciato la data di lancio di Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, prevista per il 27 maggio. Il titolo in question è uno strategico a turni ambientato nell’universo fantasy di Games Workshop, e ci metterà al comando di un’armata di Stormcast Eternals. Stando alla descrizione su Steam, il nostro esercito sarà “ampiamente personalizzabile” tramite potenziamenti vari, oggetti da equipaggiare e nuove abilità. Includerà inoltre anche il gioco competitivo multiplayer.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground avrà un prezzo di lancio di 39,99€; i preordini sono attualmente disponibili su PC, PS4, Xbox One e Switch a uno sconto del 15%. Ricordiamo, inoltre, che Focus Home Entertainment ha un altro gioco su licenza di Games Workshop in arrivo a breve, e cioè Necromunda: Hired Gun.