Final Fantasy XIV: più di 22 milioni i giocatori registrati

Continua a crescere la quantità di giocatori che hanno deciso di avventurarsi su Final Fantasy XIV, l’MMO di Square Enix. Come segnalato da Siliconera, che cita a sua volta fonti in lingua giapponese, il titolo ha infatti superato la notevole quota di 22 milioni di giocatori registrati. La cifra include giocatori di tutti i continenti, e anche tutti coloro che hanno deciso di provare la free trial, che ricordiamo è stata estesa qualche mese fa così da includere anche l’espansione Heavensward.

Final Fantasy XIV, che vedrà a breve l’apertura della beta per la sua versione PS5 e l’arrivo della Patch 5.5, continua a essere fonte di successi per Square Enix. L’espansione Endwalker, in arrivo nell’autunno 2021, porterà a conclusione l’arco narrativo iniziato con A Realm Reborn, ben sette anni fa.