Apex Legends: la Stagione 9 includerà molto contenuto legato a Titanfall

Non è certo una novità che Apex Legends, il battle royale di Respawn Entertainment, sia ambientato nello stesso universo della serie di sparatutto Titanfall. I veterani di quest’ultima serie riconosceranno infatti alcune meccaniche e molte delle armi presenti nel battle royale, ma sembra che la quantità di contenuto familiare potrebbe presto aumentare. Già qualche tempo fa Chad Grenier di Respawn aveva promesso interessanti novità in arrivo per i fan di Titanfall, ma sembra che ora la cosa stia prendendo una forma pià concreta.

Come segnalato da Dexerto, infatti, nel corso di un recente podcast Ashley Reed (senior writer) e lo stesso Chad Grenier (game director) hanno confermato che la Stagione 9 vedrà un ritorno più importante dell’amato franchise, anche a livello narrativo. Non è improbabile che questo significhi che potremo nuovamente imbracciare armi ben note, ma non possiamo fare a meno di essere curiosi di scoprire cos’altro ha in mente il team di sviluppo. Recenti leak avevano anticipato una possibile discesa sul campo di battaglia di Blisk, che molti ricorderanno come il villain di Titanfall 2: che sia giunto il momento buono di vedere un titano anche su Apex Legends? Noi, ovviamente, non cesseremo mai di sperare in un ritorno in piena regola.