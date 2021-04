L'E3 2021 sarà completamente digitale, avrà luogo a metà giugno

Come già noto, anche la versione 2021 dell’E3 non potrà avvenire con il classico evento in presenza, e si svolgerà invece in versione completamente digitale. Avendo fatto tesoro dell’esperienza dell’anno scorso, l’ente organizzatore ESA ha condiviso le prime informazioni in merito all’evento. Prima di tutto, la data: l’E3 2021 avrà luogo dal 12 al 15 giugno, tramite eventi in streaming come quelli che abbiamo imparato a conoscere meglio nel corso dell’ultimo anno. L’accesso a queste trasmissioni sarà completamente gratuito, ed ESA ha confermato che in queste quattro giorni saranno presenti Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games e Koch Media.

Non si tratterà ovviamente degli unici nomi presenti. Questi sono semplicemente quelli che hanno già dato conferma, ma possiamo aspettarci che altri ne saranno rivelati nelle prossime settimane.