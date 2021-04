Hot Wheels Unleashed ci mostrerà il suo gameplay domani

Milestone ha annunciato che a breve mostrerà il gameplay di Hot Wheels Unleashed, il nuovo videogioco di corse dello studio meneghino dedicato proprio alle celebri macchinine giocattolo.

L’appuntamento per questa anteprima è fisato alle 20:00 di domani, giovedì 8 aprile. Solo allora potremo dirigerci sul canale YouTube di Milestone e vedere per la prima volta in azione questo frenetico titolo di corse arcade.

Infine, vi ricordiamo che Hot Wheels Unleashed sarà disponibile dal 30 settembre 2021 su tutte le principali piattaforme videoludiche attualmente in commercio: dunque PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

