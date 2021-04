Embracer Group completa la fusione con Gearbox Entertainment

Annunciata lo scorso mese di febbraio, la fusione tra Embracer Group e The Gearbox Entertainment Company è andata a buon fine. Le due compagnie hanno infatti confermato il completamento dell’operazione del valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari.

D’ora in avanti, The Gearbox Entertainment Company sarà il settimo gruppo operativo all’interno della holding che possiede, tra le altre, anche THQ Nordic, Koch Media e Deep Silver.

Nel commentare la notizia, il fondatore di Gearbox Randy Pitchford ha fatto sapere che in futuro la sua compagnia produrrà nuove IP e ulteriori giochi basati sui franchise di maggior successo; ciò non sarebbe stato possibile senza la fusione con Embracer Group.

A margine di questo annuncio, la compagnia ha inoltre confermato il completamento della fusione con Easybrain e l’acquisizione di Aspyr Media.

Condividi con gli amici Inviare