LG annuncia la disponibilità in Italia dei notebook ultraleggeri LG Gram

LG Electronics ha annunciato che da oggi arrivano sul mercato italiano i nuovi notebook ultraleggeri della linea LG Gram, disponibili in tre diversi polliciaggi da 14″, 16″ e 17″, e in altrettante colorazioni: Obsidian Black, Quartz Silver e Snow White.

I nuovi LG Gram si presentano con processori Intel Core di undicesima generazione certificati Intel EVO, nelle versioni quad-core i7-1165G7 a 2.8GHz e quad-core i5-1135G7 a 2.4GHz, entrambe con grafica Intel Iris Xe. I nuovi modelli sono inoltre dotati di memoria RAM da 8 o 16GB LPDDR4x a 4266MHz, estendibile fino a 24GB, e di un SSD M.2 NVMe PCIe da 512GB.

Per quanto riguarda il sistema operativo preinstallato, questo è Windows 10 Home (64 bit) per i modelli in colorazione Quartz Silver e Snow White, mentre la versione Obsidian Black è dotata di Windows 10 Professional (64 bit) per rispondere alle esigenze dei professionisti.

Sul versante del peso, il modello da 17 pollici ha un peso di 1350g, laddove i modelli da 16 e 14 pollici pesano invece rispettivamente 1199g e 999g, e hanno uno spessore ridotto di 1,68 cm.

I modelli LG Gram 17Z90P e 16Z90P si presentano con una batteria da 80Wh per offrire un’autonomia rispettivamente fino a 15 e 16,5 ore (dati MobileMark 2018) tra una ricarica e l’altra, consentendo agli utenti maggiore libertà di movimento. Il modello 14Z90P è invece dotato di una batteria da 72Wh che garantisce una durata fino a 18,5 ore.

Grazie ad un’elevata risoluzione del display IPS in formato 16:10 (2560 x 1600 per le versioni da 17 e 16 pollici, 1920 x 1200 per i 14”) che copre il 99% dello spazio colore DCI-P3, i nuovi LG Gram sono adatti sia per uso professionale che per l’intrattenimento. Infine, la tastiera è retroilluminata con due livelli di luminosità ed è stata migliorata con una corsa dei tasti portata a 1,65 mm e, insieme al touchpad più ampio, garantisce una scrittura più veloce e confortevole.

Sul fronte connettività sono dotati di tecnologia Intel WiFi 6, Bluetooth 5.1, e di una porta HDMI, due USB 3.2 Gen 2 e soprattutto due Thunderbolt 4, che consentono di caricare dispositivi con potenza 100W, trasferire dati con velocità fino a 40GB/s e la trasmissione video su due display 4K o un display 8K, con un singolo cavo.

I modelli da 14″ e 16” nelle colorazioni Obsidian Black e Quartz Silver sono disponibili sul mercato italiano a partire da questa settimana. Da inizio maggio si aggiungeranno anche le versioni con schermo da 17” con le stesse colorazioni, e il 16” nella raffinata colorazione Snow White, disponibile in esclusiva su LG Online Shop.