Street Fighter V: Champion Edition, Rose arriverà ad aprile

Nel corso dell’ultimo Spring Update trasmesso nella giornata di ieri, Capcom ha annunciato la data di uscita del DLC di Rose per Street Fighter V: Champion Edition.











Rose sarà disponibile su PC e PS4 a partire dal 19 aprile come parte del roster della Season 5 assieme ad alcuni costumi inediti per i combattenti già presenti, come Vega, Seth e Juri.

La compagnia di Osaka ha poi approfittato dell’occasione per svelare che Oro e Akira Kazama entreranno entrambi a far parte del roster di Street Fighter V: Champion Edition nel corso della prossima estate.