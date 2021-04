Annunciato Pac-Man 99, in uscita domani su Nintendo Switch

A sorpresa, Bandai Namco e Nintendo hanno annunciato Pac-Man 99, nuovo battle royale free-to-play in arrivo a partire da domani su Switch.











Il gioco riprende a grandi linee il concetto alla base di Tetris 99 proponendo battaglie multiplayer per 99 giocatori che si sfidano contemporaneamente all’interno di una serie di labirinti. Trattandosi di un titolo di stampo battle royale, vince ovviamente l’unico che resta in vita alla fine del match.

Pac-Man 99 è gratuito e disponibile solamente per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, con la possibilità di acquistare modalità di gioco aggiuntive e nuovi temi con cui personalizzare l’esperienza.