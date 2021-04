Forza Motorsport 8: inizia la fase di playtest

All’erta, appassionati di automobilismo videoludico: Turn 10 Studios ha comunicato l’inizio della fase di playtest per Forza Motorsport 8. Questa fase sarà utilizzata dagli sviluppatori per raccogliere feedback sul loro prossimo titolo, e vedrà la partecipazione degli appartenenti al Forza Feedback Panel. Stando alla parole del creative director Chris Esaki, proprio il Feedback Panel è stato parte importante di un nuovo approccio allo sviluppo del titolo, permettendo di raccogliere i pareri della comunità in merito alla direzione da dare al titolo.

Ora, però, sembra che Turn 10 sia pronta a sottoporre qualcosa di più che non semplici sondaggi o questionari. Una versione di prova di Forza Motorsport 8 sarà infatti resa disponibile ad alcuni iscritti al Feedback Panel; se non lo siete già, potete provvedere a registrarvi a questo link. E anche se non doveste rientrare fra i fortunati, non perdetevi d’animo: Chris Esaki ha promesso che ci saranno altre fasi di playtesting nei mesi a venire.