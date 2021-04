Sea of Thieves: la Season Two partirà a meta aprile

Com’è noto, a partire dallo scorso dicembre Rare ha deciso di applicare il formato stagionale che tanto successo ha avuto in altri titoli a Sea of Thieves. Ebbene, pare proprio che la prima stagione stia per avventurarsi verso la sua conclusione, visto che la data di lancio prevista per la Season 2 è il 15 aprile. Al di là di questo, Rare non ha condiviso ancora molte informazioni sul contenuto della prossima stagione, ma un nuovo teaser ci permette di dare uno sguardo ad alcune novità in arrivo.











Come prevedibile, non mancherà una ricca selezione di oggetti cosmetici che potremo sbloccare progredendo nelle decine di livelli del Plunder Pass; ma, oltre a questo, su Sea of Thieves arriveranno sicuramente anche nuove quest ed eventi speciali. Quella familiare nuvola a forma di teschio, in particolare, non sembra presagire nulla di buono – che i fortini siano in procinto di dotarsi di armamentario più pesante?