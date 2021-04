Cliff Bleszinski ha un nuovo progetto in cantiere

È proprio vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio, anche se in questo caso è una cosa di cui possiamo essere contenti. Ricorderete come Cliff Bleszinki, noto per essere il padre della serie Gears of War, era rimasto decisamente scottato dall’insuccesso di LawBreakers prima e Radical Heights poi, arrivando a dichiarare che non si sarebbe più occupato di videogiochi. Dichiarazioni più recenti avevano invece lasciato intendere un ritorno sui suoi passi, e in uno degli ultimi messaggi pubblicati su Twitter Cliff Bleszinski ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto.

Niente informazioni su questo nuovo titolo, anche se CliffyB ha dichiarato che “dovreste sapere quanta agonia mi procura non poterne ancora parlare”. Ricordiamo che, in base alle dichiarazioni rilasciate a ottobre, è probabile che questo nuovo progetto sia in scala più piccola rispetto alle sue produzioni del passato. Il nostro interesse, in ogni caso, è alto.