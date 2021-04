Mass Effect Legendary Edition, nuove informazioni sulle novità in arrivo

Tramite le colonne del PlayStation Blog, BioWare ha comunicato ulteriori informazioni sulle novità che potremo aspettarci da Mass Effect: Legendary Edition. Come anticipato in sede di anteprima, questa remaster dei primi tre capitoli non si limiterà infatti a un semplice restyling grafico, ma cercherà anche di rendere il gameplay più al passo coi tempi. In particolare, BioWare si è concentrata sul primo capitolo della saga, così da renderne i combattimenti più vicini a quelli dei capitoli seguenti. In particolare, le armi saranno rese più semplici da controllare, evitando le eccessive apertura del cone of fire che caratterizzavano gli scontri a fuoco di Mass Effect. Anche il comportamento dei compagni di squadra sarà rivisto, rendendolo paragonabile a quello del secondo e terzo capitolo, e alcuni boss saranno ribilanciati così da renderli meno frustranti. In particolare, è stato citato il combattimento su Noveria, la cui arena è stata riprogettata per renderla più facile da navigare.

Non solo scontri a fuoco, però: anche il Mako riceverà qualche aggiornamento in Mass Effect: Legendary Edition. Stando a Jay Ingram di BioWare, gli scudi del mezzo si rigenereranno più in fretta, la fisica del mezzo sarà rivista per renderlo meglio controllabile e il nuovo Mako potrà anche contare su una funzione di boost che gli permetterà di meglio scalare i versanti più ripidi. Per quanto riguarda Shepard, invece, la creazione del protagonista sarà unificata fra tutti e tre i capitoli della trilogia, con nuove opzioni di personalizzazione e l’integrazione dei contenuti cosmetici dei DLC.

Infine, con Mass Effect: Legendary Edition BioWare si è dedicata anche a un ribilanciamento dell’ultimo capitolo della saga, che ci vede prepararci allo scontro finale contro i Reaper. Usando le parole di Jay Ingram, “più contenuto completerete nel corso dell’intera trilogia, meglio sarete preparati per lo scontro finale”. Gli sviluppatori hanno dunque voluto evidenziare come i tre capitoli vadano sempre intesi come un’opera complessiva, anche e sopratutto dal punto di vita narrativo. Il post specifica come sarà possibile ottenere un finale positivo anche giocando solo il terzo capitolo, ma dovremo darci molto più da fare.

Ricordiamo che Mass Effect: Legendary Edition sarà disponibile a partire dal 14 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.