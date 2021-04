Blasphemous Deluxe Edition: l'edizione fisica speciale arriverà a giugno

Il distribuitore Sold Out ha annunciato che a partire dal 29 giugno sarà disponibile Blasphemous Deluxe Edition, un’edizione fisica speciale per il metroidvania di The Game Kitchen. Questa edizione sarà pubblicata per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e includerà:

Una copia del gioco

Soundtrack Digitale composta da 32 brani

Artbook Digitale di 195 pagine

Fumetto Digitale

Skin personaggio in-game: ‘Alloy of Sin’ e ‘Golden Burden’

Adesivi

Poster di Cvstodia di 180 x 290 mm

Non è ancora stato comunicato il prezzo di Blasphemous Deluxe Edition. I preorder saranno in ogni caso aperti prossimamente presso retailer selezionati.