Jupiter's Legacy arriverà a maggio su Netflix, ecco il trailer

Di produzioni sui supereroi ne abbiamo viste tante, ma che succede quando siete il figlio di un supereroe e dovete lottare con il peso di una reputazione da difendere? È quello che si chiede Jupiter's Legacy, serie ispirata all'omonimo fumetto di Mark Millar e in arrivo su Netflix a partire dal 7 maggio.











Ovviamente, il passaggio della torcia andrà tutt’altro che liscio: dissapori di famiglia e visioni del mondo differenti porteranno al nascere di conflitti, e non mancheranno le occasioni di dare sfoggio di superpoteri. Noto autore di fumetti (ha scritto, per esempio, Kick-Ass, Wanted, The Authority e le serie Marvel Civil War e Old Man Logan), Mark Millar si è anche dedicato alla produzione di film, dei quali sono particolarmente apprezzati gli adattamenti cinematografici di Kick-Ass e Kingsman. Produttore di Jupiter’s Legacy sarà Steven S. DeKnight, noto in particolare per il suo lavoro su Spartacus.