Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise è in arrivo su PC

Stando all’ultimo rapporto annuale di Thunderful Group, compagnia che possiede il publisher Rising Star Games, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sarebbe in dirittura di arrivo su PC.

La conversione della surreale avventura a tinte horror pubblicata lo scorso anno su Nintendo Switch (qui la nostra recensione) dovrebbe infatti essere in lavorazione presso Toybox e potrebbe vedere la luce su Steam già nel corso del 2021.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni, dunque per saperne di più bisognerà attendere un eventuale annuncio ufficiale, ben sapendo che l’indiscrezione proviene da una fonte decisamente affidabile.

