Thermaltake svela i mouse Argent M5 Wired e Wireless RGB

Thermaltake ha presentato due nuove soluzioni mouse da gaming: si tratta delle versioni wired e wireless dell’Argent M5 RGB.

L’Argent M5 RGB Wired può contare su un sensore ottico PMW-3389 che supporta fino a 16000 DPI, switch Omron da 50 milioni di click, e tre zone illuminate da RGB a 16,8 milioni di colori (fondo, logo Thermaltake, rotellina).

Il mouse Argent M5 RGB Wireless, invece, possiede un sensore ottico PMW-3335 anch’esso da 16000 DPI, gli stessi switch Omron da 50 milioni di click, e due zone illuminate da RGB a 16,8 milioni di colori (logo Thermaltake, rotellina). Il mouse supporta la connessione Bluetooth 5.0, wireless 2.4Ghz, ma può essere anche connesso tramite USB. Entrambe le soluzioni sono compatibili con TT RGB Plus (tramite il software Thermaltake iTAKE) e Razer Chroma.

Segnaliamo, infine, che i mouse sono già disponibili da oggi al prezzo di € 59,99 per la versione wired e € 89,99 per quella wireless.

Condividi con gli amici Inviare