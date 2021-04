Edge of Eternity: un trailer ne annuncia la data di uscita

Il publisher Dear Villagers ha confezionato un nuovo trailer di Edge of Eternity per annunciarne la data di uscita ufficiale su PC.











Il videogioco di ruolo di stampo giapponese sviluppato da Midgar Studio, già presente in Accesso Anticipato su Steam da circa due anni e mezzo, sarà disponibile nella sua incarnazione definitiva tra due mesi esatti, cioè dall’8 giugno prossimo. Edge of Eternity ci trasporterà nel mondo di Heryon, dove una devastante guerra provocata dall’arrivo di una forza di invasione aliena ha provocato un cataclisma di dimensioni inimmaginabili. Dopo anni di conflitto, gli alieni hanno rilasciato un virus che trasforma gli esseri viventi in abomini contorti. Ora il destino del mondo risiede sulle spalle di un giovane soldato che si imbarcherà in un viaggio che cambierà Heryon per sempre.

Segnaliamo, infine, che che Edge of Eternity sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S (al day one su Game Pass) nel corso del quarto trimestre dell’anno.