DONTNOD Entertainment pubblicherà il prossimo titolo di PortaPlay

Sembra che oltre ad avere numerosi progetti in cantiere, lo studio francese DONTNOD Entertainment voglia dedicarsi anche al publishing. Stando a quanto recentemente dichiarato, i creatori di Life is Strange hanno infatti siglato un accordo con lo studio danese PortaPlay per la pubblicazione del loro prossimo titolo. Nessuna informazione precisa su cosa bolla nelle pentole del piccolo studio, anche se il comunicato specifica che questo progetto “è in linea con la visione editoriale e i valori di DONTNOD”. Hans von Knut Skovfoged, Head of Development presso PortaPlay, ha inoltre dichiarato che il piccolo studio intende lavorare a “giochi che combinano solide meccaniche di gioco e di narrazione – storie di persone in sitazioni di crisi e alle prese con dilemmi morali.”

L’ultimo titolo sviluppato da PortaPlay è Broken Lines, un tattico in tempo reale che ci vede impegnati a difenderci dalle orde di zombie. DONTNOD Entertainment, invece, ha di recente rilasciato Tell Me Why e Twin Mirror.