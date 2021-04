Rivelato Abandoned, survival horror in esclusiva su PS5

Intervenendo sul PlayStation Blog, lo studio olandese Blue Box Game Studios ha presentato Abandoned, un FPS survival horror in arrivo esclusivamente su PS5. L’annuncio arriva accompagnato da un teaser che, oltre a presentare l’ambientazione innevata, mette in mostra anche qualche accenno di gameplay. Va tenuto presente che si tratta di una build ancora incompleta, dato che la data di lancio del gioco è prevista per l’ultimo quarto del 2021.











Hasan Kahraman di Blue Box Game Studios ha sottolineato come l’approccio di Abandoned cercherà di essere più realistico possibile. Come esempio, ha portato il fatto che ritrovarsi con il fiato corto renderà meno precise le nostre armi, e che queste ultime spareranno più lentamente di quanto siamo abituati in titoli più orientati all’azione. Il gioco, inoltre, sfrutterà le funzionalità offerte dal DualSense e dall’audio 3D della PlayStation 5.

Curiosamente, nel corso delle ultime ore sono emerse anche voci che si sono domandate se questo fosse il fantomatico progetto horror a cui Hideo Kojima vuole da tempo dedicarsi. La cosa è giunta a tal punto che Blue Box ha dovuto rilasciare una dichiarazione ufficiale in cui ha chiarito che il director giapponese non è coinvolto in alcun modo nello sviluppo del loro titolo.