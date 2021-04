Western Digital presenta i suoi prodotti certificati Works With Chromebook

L’avvento della pandemia e la necessità di fare i conti con lavoro da case e didattica a distanza hanno portato a un incremento della quantità di portatili presenti nelle case degli italiani; e fra questi, particolarmente diffusi sono i Chromebook, che coprono il 14,8% del mercato globale. Proprio per venire incontro a chi negli ultimi mesi avesse scelto di acquistarne uno, Western Digital ha voluto presentare i suoi prodotti Works With Chromebook, soluzioni di storage certificate per l’utilizzo su questo particolare modello di portatili.

Scheda SanDisk Ultra microSD . Perfettamente combatibile con i Chromebook, questa scheda SD presenta velocità di trasferimento fino a 120 MB/s ed è disponibile nei formati 64, 128 e 256 GB, al prezzo rispettivamente di 19,99€, 29,99€ e 62,99€.

WD My Passport. Questa unità di storage esterno è piccola, elegante e spaziosa, e offre tutto lo spazio necessario per archiviare foto, video e documenti. Disponibile nei formati da 1, 2, 4 e 5 TB, a partire dal prezzo di 67,99€.