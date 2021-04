Warner Bros. ha finalmente confermato la data in cui potremo vedere due colossi del cinema darsele di santa ragione, anche se non ci sarà il grande schermo a tenerci compagnia. Godzilla vs. Kong sarà infatti rilasciato in esclusiva digitale a partire dal 6 maggio. Il film sarà dunque disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali.

Diretto da Adam Wingard, Godzilla vs. Kong vede Kong e i suoi protettori alla ricerca della sua vera casa. Con loro c’è anche Jia, una giovane ragazza orfana con la quale Kong ha stretto un legame forte ed unico. Ma il gruppo si troverà inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

WB Entertainment Italia ha anche condiviso il poster ufficiale del film, che potete trovare di seguito.