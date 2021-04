Children of Morta: disponibile l'aggiornamento Family Trials

Lo studio di sviluppo Dead Mage e il publisher 11bit Studios hanno presentato l’aggiornamento gratuito Family Trials, che metterà i protagonisti di Children of Morta di fronte a nuove sfide. Questa corposa patch per il roguelike è già disponibile su tutte le piattaforme, e se siete curiosi di sapere quali minacciosi pericoli ed entusiasmanti novità attendono la famiglia dei Bergsons, il trailer non aspetta altro che voi.











Stando al post di presentazione pubblicato su Steam, l’aggiornamento Family Trials aggiunge a Children of Morta un nuovo, mutevole dungeon infestato dalla Corruzione. All’interno delle sue stanze generate proceduralmente, i Bergsons troveranno nuovi oggetti, nuovi sistemi di gioco e nuove possibilità di personalizzazione della build. Il dungeon di Zyklus è anche completamente separato dal resto della storia, e a quanto pare offre anche una sfida bella tosta. Farete meglio a prepararvi prima di affrontarne le profondità, dunque.