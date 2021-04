MSI presenta i PC All-in-One Modern AM241 e AM271

Da sempre leader nel campo dell’innovazone hardware, MSI ha presentato oggi la sua nuova serie di PC All-in-One Modern AM241 e AM271. Pensati per unire un design elegante a soluzioni che consentano il massimo comfort, questi modelli presentano un pannello IPS dall’ampio angolo di visione e dall’alta efficienza energetica. Entrambi i modelli presentano inoltre tecnologie anti-sfarfallio, anti-riflesso e di riduzione luce blu sviluppate appositamente da MSI.

In aggiunta, sia l’AM241 che l’AM271 sono disponibili in bundle con una videocamera FullHD, facilmente rimovibile e perfetta per videoconferenze e didattica a distanza. Questi PC All-in-One possono inoltre essere utilizzati come secondo monitor senza bisogno di riavviare il sistema grazie alla tecnologia MSI Instant Display, e supportano un secondo monitor.