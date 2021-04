Deathloop rinviato nuovamente, uscirà a settembre 2021

Arkan Lyon ha annunciato di aver spostato la data di lancio di Deathloop, in precedenza fissata al 20 maggio, al 14 settembre 2021. Come spiegato dal Game Director Dinga Bakaba e dall’Art Director Sebastien Mitton, la difficile decisione è stata presa sia per assicurare che gli standard qualitativi e la visione di Arkane siano realizzati in pieno, sia per preoccupazioni dovute alla salute e alla sicurezza degli sviluppatori.

Non si tratta del primo rinvio per Deathloop, l’FPS basato sul riuscire ad eliminare otto bersagli sfruttando un loop temporale di 24 ore. Già ad agosto, infatti, il titolo di Arkane Lyon era stato rinviato per considerazioni simili a quelle odierne. Speriamo che la data di settembre risulti essere quella definitiva.